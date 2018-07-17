KTFAD başarılıları ödüllendirecek

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni sonrasında tamamlanan liglerde başarılı olan teknik direktör ve antrenörleri de ödüllendiriyor.
17 Temmuz Salı akşamı Eziç Restoran’da saat 19.30 da gerçekleştirilecek ödül töreninde başarılı olan antrenörler ödülleri Antrenörler Derneği yönetimi tarafından verilecek. 2 teknik direktör, 1A, 6 C lisans antrenörler, 1 kaleci antrenörü, toplam 10 teknik adam ödül alacak.
2017-2018 Futbol sezonunda CONIFA 2018 Dünya Futbol Şampiyonası, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig ve Kadınlar Ligleri’mizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi:
CONIFA 2018 Dünya Futbol Şampiyonası
2. KKTC Milli Takım
Teknik Direktör Mustafa Borataş
Yardımcı Teknik Direktör Hüseyin Kınacı
Kaleci Antrenör Hüseyin Mertol
Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig
Play-Off A Grubu
Şampiyon Zümrütköy,Antrenör Fadıl Özaşık, Yardımcı Antrenör Ali Özbahar
Play-Off B Grubu, Şampiyon Türkmenköy, Antrenör Özkan Gaziler
KKTCELL KADINLAR LİGİ
Şampiyon Akdeniz Spor Birliği, Antrenör Ümit Aktül
2.Göçmenköy, Antrenör Önder Mutsuzlar, Yardımcı Antrenör Münür Çavuş
3.Mağusa Spor Akademisi, Antrenör Şerif Ogan