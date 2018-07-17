KTFAD başarılıları ödüllendirecek

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği tamamlanan liglerde başarılı olan teknik direktör ve antrenörleri ödüllendirecek

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) geleneksel olarak düzenlediği yılın başarılı antrenörleri ödül töreni sonrasında tamamlanan liglerde başarılı olan teknik direktör ve antrenörleri de ödüllendiriyor.

17 Temmuz Salı akşamı Eziç Restoran’da saat 19.30 da gerçekleştirilecek ödül töreninde başarılı olan antrenörler ödülleri Antrenörler Derneği yönetimi tarafından verilecek. 2 teknik direktör, 1A, 6 C lisans antrenörler, 1 kaleci antrenörü, toplam 10 teknik adam ödül alacak.

2017-2018 Futbol sezonunda CONIFA 2018 Dünya Futbol Şampiyonası, Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig ve Kadınlar Ligleri’mizde başarılı olan teknik direktörler ve antrenörlerimiz liglere göre şöyle belirlendi:

CONIFA 2018 Dünya Futbol Şampiyonası

2. KKTC Milli Takım

Teknik Direktör Mustafa Borataş

Yardımcı Teknik Direktör Hüseyin Kınacı

Kaleci Antrenör Hüseyin Mertol

Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig

Play-Off A Grubu

Şampiyon Zümrütköy,Antrenör Fadıl Özaşık, Yardımcı Antrenör Ali Özbahar

Play-Off B Grubu, Şampiyon Türkmenköy, Antrenör Özkan Gaziler

KKTCELL KADINLAR LİGİ

Şampiyon Akdeniz Spor Birliği, Antrenör Ümit Aktül

2.Göçmenköy, Antrenör Önder Mutsuzlar, Yardımcı Antrenör Münür Çavuş

3.Mağusa Spor Akademisi, Antrenör Şerif Ogan