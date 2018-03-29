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KTFAD, AEFCA üyeliği başvurusu talep edecek

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KTFAD başkanı Süleyman Göktaş, AEFCA başkanı Walter Gagg’dan KTFAD’ın, AEFCA üyesi yapılması ve AEFCA Semineri’nin ülkemizde yapılması konularında taleplerde bulunacak

KTFAD, AEFCA üyeliği başvurusu talep edecek
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Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu bugün, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği konferans salonunda Avrupa Antrenörler Birliği (AEFCA) başkanı Walter Gagg’ın katılımıyla konferans gerçekleştiriyor.

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş, Avrupa Antrenörler Birliği başkanı Walter Gagg’a ülkede bulunacağı süre içerisinde 1984 yılında Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin, Avrupa Antrenörler Birliği üyesi yapılması yönünde başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Süleyman Göktaş, konferansa Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği’nin tüm eski başkanlarını da davet ettiklerini söylerken her yıl katıldıkları AEFCA Semineri’nin ülkemizde yapılması konusunda Walter Gagg’a teklif götüreceklerini de sözlerine ekledi.

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