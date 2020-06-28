Kritik maçta kazanan yok

Süper Lig'in 29. haftası, zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu bir maça sahne oldu. Lider Medipol Başakşehir, zirveye yaklaşmayı hedefleyen Galatasaray'ı konuk etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Medipol Başakşehir'in golü 51. dakikada Aleksic'ten gelirken, Galatasaray'ın golünü 67. dakikada Emre Akbaba kaydetti.

Bu sonuçla şampiyonluk yolunda önemli bir avantajı kaçıran Medipol Başakşehir 60 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Galatasaray, puanını 52 yaptı.