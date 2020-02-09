Kritik maçta kazanan yok

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Dk. 9 Claudemir), Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş, Ziya Erdal (Dk. 79 Papp), Fernando (Dk. 70 Yasin Öztekin), Yatabare
MedipolBaşakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir (Dk. 87 Aleksic), İrfan Can Kahveci, Elia (Dk. 70 Gulbrandsen), DembaBa (Dk. 79 Skrtel), Crivelli
Goller: Dk. 66 DembaBa (MedipolBaşakşehir), Dk. 80 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Başakşehir 66. dakikada DembaBa'nın golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti.
Sivasspor 81. dakikada Yatabare'nin attığı golle karşılaşmada eşitliği sağladı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Demir Grup Sivasspor, puanını 42'ye yükselterek maç fazlasıyla haftayı lider tamamladı.
MedipolBaşakşehir ise puanını 40'a çıkardı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.