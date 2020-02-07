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Kritik maçta düdük Dayı’da

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K-Pet Süper Lig'de 18. Haftada alt sıraları yakından ilgilendiren Gençlik Gücü – Gönyeli maçını Fehim Dayı yönetecek

Kritik maçta düdük Dayı’da

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 18. haftanın programı belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, K-Pet Süper Lig'de 18. Haftada alt sıraları yakından ilgilendiren önemli Atatürk Stadındaki Gençlik Gücü – Gönyeli maçına Fehim Dayı’yı atadı.

K-PET Süper Ligde18. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

8 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Gençlik Gücü – Gönyeli, Atatürk Stadı, Fehim Dayı

MTG – Çetinkaya, Canbulat Stadı, Serkan Şimşek

Düzkaya – Yeşilova, Nihat Bağcıer Stadı, Mehmet Sezener

9 Şubat Pazar, Saat 14:00

Binatlı – Hamitköy, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Cihangir – Küçük Kaymaklı, Cihangir Stadı, Ali Özer

Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk

Göçmenköy – Lefke, Atatürk Stadı, Evren Karademir

10 Şubat Pazartesi, Saat 19:00

Yenicami – Doğan Türk Birliği, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa

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