Kritik maçta düdük Dayı’da

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Süper Lig'de 18. haftanın programı belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu, K-Pet Süper Lig'de 18. Haftada alt sıraları yakından ilgilendiren önemli Atatürk Stadındaki Gençlik Gücü – Gönyeli maçına Fehim Dayı’yı atadı.
K-PET Süper Ligde18. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
8 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Gençlik Gücü – Gönyeli, Atatürk Stadı, Fehim Dayı
MTG – Çetinkaya, Canbulat Stadı, Serkan Şimşek
Düzkaya – Yeşilova, Nihat Bağcıer Stadı, Mehmet Sezener
9 Şubat Pazar, Saat 14:00
Binatlı – Hamitköy, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Cihangir – Küçük Kaymaklı, Cihangir Stadı, Ali Özer
Türk Ocağı – Baf Ülkü Yurdu, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
Göçmenköy – Lefke, Atatürk Stadı, Evren Karademir
10 Şubat Pazartesi, Saat 19:00
Yenicami – Doğan Türk Birliği, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa