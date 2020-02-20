banner255
banner69
Hamitköylüler kenetlendi
Hamitköylüler kenetlendi
22 0
20 0
 
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
Zaman kazanmak için canınızı mı kaybetmek istiyorsunuz?
63 0
Tribünler sığmadı
Tribünler sığmadı
554 0
Yollara lastik dayanmıyor
Yollara lastik dayanmıyor
23 0
APOEL’in başı şike ile dertte
APOEL’in başı şike ile dertte
111 0
Böyle ehliyet mi olur?
Böyle ehliyet mi olur?
557 0
banner374

Kritik maçların haftası

banner27

K-PET Süper Ligde kritik maçların oynanacağı 20. hafta bu akşam Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak maçla başlayacak

Kritik maçların haftası

K-PET Süper Ligde 20. hafta bu akşam Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında Atatürk Stadı oynanacak olan maçla başlayacak. Ligde kalma mücadelesi veren Gençlik Gücü açısından olduğu gibi şampiyonluk iddiasından uzaklaşmak istemeyen Doğan Türk Birliği açısından da büyük önem taşıyan maçı Evren Karademir yönetecek.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçların oynanacağı 20. haftadaCumartesi günü oynanacak olan Düzkaya – Hamitköymaçı ile Pazar günü oynanacak Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu maçı kritik maçlar olarak ön plana çıkarken, bu maçlar playoutve düşme hattını da yakından ilgilendiriyor. Lider Mağusa Türk Gücü, 20. haftadaKüçük Kaymaklı’yı konuk edecek.

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya ise 23 Şubat Pazargünü ligde kalma mücadelesi veren Çanakkale’ye konuk olacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.