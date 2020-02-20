Kritik maçların haftası

K-PET Süper Ligde kritik maçların oynanacağı 20. hafta bu akşam Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak maçla başlayacak

K-PET Süper Ligde 20. hafta bu akşam Gençlik Gücü ile Doğan Türk Birliği arasında Atatürk Stadı oynanacak olan maçla başlayacak. Ligde kalma mücadelesi veren Gençlik Gücü açısından olduğu gibi şampiyonluk iddiasından uzaklaşmak istemeyen Doğan Türk Birliği açısından da büyük önem taşıyan maçı Evren Karademir yönetecek.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçların oynanacağı 20. haftadaCumartesi günü oynanacak olan Düzkaya – Hamitköymaçı ile Pazar günü oynanacak Çetinkaya – Baf Ülkü Yurdu maçı kritik maçlar olarak ön plana çıkarken, bu maçlar playoutve düşme hattını da yakından ilgilendiriyor. Lider Mağusa Türk Gücü, 20. haftadaKüçük Kaymaklı’yı konuk edecek.

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya ise 23 Şubat Pazargünü ligde kalma mücadelesi veren Çanakkale’ye konuk olacak.