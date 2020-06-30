Kritik maçlar Özpaşa ve Dayı’nın

K-PET Süper Ligde 25. Hafta heyecanı yarın oynanacak 7 maçla başlayacak. Haftanın son maçı Perşembe akşamı oynanacak.

Play out hattını yakından ilgilendiren maçlarda Hamitköy, Esat Erdoğmuş Stadında Baf Ülkü Yurdu’nu konuk edecek. Gönyeli Stadında Küçük Kaymaklı, Gönyeli’nin konuğu olacak. Maçlar saat 18:00’de başlayacak. Play out hattını yakından ilgilendiren Merit Alsancak Yeşilova – Göçmenköy maçı da 18:00’de başlayacak.

Play out hattını yakından ilgilendiren Doğan Türk Birliği – Çetinkaya, Binatlı – Cihangir, düşme hatlarını Gençlik Gücü – Düzkaya maçları da büyük önem taşırken, maçlar saat 20:00’de başlayacak.

Lider Mağusa Türk Gücü’nün, Lefke’ye konuk olacağı maç da Çarşamba akşamı saat 20:00’de başlayacak. Haftanın son maçı ise Perşembe akşamı Yenicami ile Türk Ocağı saat 20:00’de karşılaşacak.

K-PET Süper Ligde 25. Haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

1 Temmuz Çarşamba

Hamitköy – Baf Ülkü Yurdu, Esat Erdoğmuş Stadı, (Osman Özpaşa), saat 18:00

Gönyeli – Küçük Kaymaklı, Gönyeli Stadı, (Fehim Dayı), saat 18:00

Merit Alsancak Yeşilova – Göçmenköy, Orhan Dural Stadı, (Evren Karademir), saat 18:00

Lefke – Mağusa Türk Gücü, 16 Ağustos Stadı, (Turgay Misk), saat 20:00

Doğan Türk Birliği – Çetinkaya, Mete Adanır Stadı, (Mehmet Sezener), saat 20:00

Binatlı – Cihangir, Üner Berkalp Stadı, (Kerem Eran), saat 20:00

Gençlik Gücü – Düzkaya, Atatürk Stadı, (Utku Hamamcıoğlu), saat 20:00

2 Temmuz Perşembe, saat 20:00

Yenicami – Türk Ocağı, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı