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Kritik maçın hakemi Cüneyt Çakır

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Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek

Kritik maçın hakemi Cüneyt Çakır

Ligin 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

3 Temmuz Cuma:

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

4 Temmuz Cumartesi:

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-MedipolBaşakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek

5 Temmuz Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Atilla Karaoğlan

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

6 Temmuz Pazartesi:

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler 

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