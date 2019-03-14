banner255
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
Günlük vitamin takviyesi almak faydalı mı?
9 0
İlkbahar ve beslenme
İlkbahar ve beslenme
7 0
 
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
Sevgi Soysal'dan, Elif Şafak'a ruhumuza dokunan kadın yazarlar
29 0
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
Yeşil Kıbrıs, uzaydan böyle görüntülendi
41 0
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı olan trend: Trashtag
54 0
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
Mobilyalardaki bardak izlerini çıkarmanın kolay yolları
24 0
Altınordu Erez ile şampiyon
Altınordu Erez ile şampiyon
91 0
banner82

Kritik maç Töre'nin

banner27

banner262
Kritik maç Töre'nin
banner267

Merkez Hakem Kurulu BTM Birinci Lig Beyaz Grupta lider Karaoğlanoğlu ile takipçisi Lapta arasında oynanacak olan kritik maça, başarılı bir sezon geçiren hakem Zekai Töre'yi atadı.

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

16 Mart Cumartesi, Saat 11:00

Zümrütköy Tatlısu, Zümrütköy Stadı, Recep Yamuk

Aydınköy - Ortaköy, Aydınköy Sahası, Ahmet Özkurtuluş

Denizli - Yılmazköy, Bilal İyigün Stadı, İsmail Ercan

Lapta - Karaoğlanoğlu, Şht Şevket Kadir Stadı, Zekai Töre

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.