Kritik maç Sezener’in

K-Pet Birinci Ligde hafta arası maçları bugün ve Çarşamba günü oynanacak. Haftanın en önemli maçı olan Girne Halk Evi – Mesarya maçını Mehmet Sezener yönetecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Birinci Ligde hafta arası maçları yarın ve Çarşamba günü oynanacak. 24. haftada ligde yarın akşam Yonpaş Dumlupınar, Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında ligde düşme hattında yer alan Ozanköy’ü konuk edecek. Çarşamba günü ise Birinci Ligde 6 maç oynanacak. 24. haftanın en önemli maçında ise Süper Lig hedefindeki iki ekip Girne Halk Evi ile Mesarya, Mete Adanır Stadında karşılaşacaklar. Kritik maçı Mehmet Sezener yönetecek. K-Pet 1.Lig’de 24.haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle; 23 Haziran 2020 Salı Yonpaş Dumlupınar – Ozanköy (20.00) Dr. Fazıl Küçük Stadı, İsmail Ercan 24 Haziran 2020 Çarşamba Girne Halk Evi – Mesarya (20.00)Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener Lapta – Maraş (18.00) Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı, Zekai Töre Bostancı Bağcıl – Dörtyol (18.00) Güzelyurt Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay L. Gençler Birliği – Yalova (20.00) İskele Cumhuriyet Stadı, Ali Özer Çanakkale – Mormenekşe (18.00) Çanakkale Muharrem Döveç Stadı, Serkan Durmaz Görneç – Karşıyaka (18.00) Görneç Üç Şehitler Stadı, Evren Karademir