Kritik maç Hamamcıoğlu’nun

Merkez Hakem Kurulu K-PET Birinci Ligde 7. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın en kritik maçı olan Tahsin Mertekçi Stadındaki Yalova – Yonpaş Dumlupınar maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek.
K-PET Birinci Ligde 7. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
26 Ekim Cumartesi, Saat 14:30
Dörtyol – Çanakkale, Dörtyol Stadı, İsmail Ercan
Maraş – Esentepe, Halil Kartal Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Lapta – GHE, Şht Şevket Kadir Stadı, Mustafa Öztugay
Ozanköy – Görneç, Mustafa Özkayım Stadı, Hakan Ünal
27 Ekim Pazar, Saat 14:30
Mesarya – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan
Yalova – Yonpaş Dumlupınar, Tahsin Mertekçi Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Mormenekşe – Karşıyaka, Cemal Balses Stadı, Osman Özpaşa