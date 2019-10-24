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Kritik maç Hamamcıoğlu’nun

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Kritik maç Hamamcıoğlu’nun
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Merkez Hakem Kurulu K-PET Birinci Ligde 7. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın en kritik maçı olan Tahsin Mertekçi Stadındaki Yalova – Yonpaş Dumlupınar maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

K-PET Birinci Ligde 7. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

26 Ekim Cumartesi, Saat 14:30

Dörtyol – Çanakkale, Dörtyol Stadı, İsmail Ercan

Maraş – Esentepe, Halil Kartal Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Lapta – GHE, Şht Şevket Kadir Stadı, Mustafa Öztugay

Ozanköy – Görneç, Mustafa Özkayım Stadı, Hakan Ünal

27 Ekim Pazar, Saat 14:30

Mesarya – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı, Hüseyin Özkan

Yalova – Yonpaş Dumlupınar, Tahsin Mertekçi Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Mormenekşe – Karşıyaka, Cemal Balses Stadı, Osman Özpaşa

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