Kritik maç Eran’ın

Merkez Hakem Kurulu, K-PET Birinci Ligde 22. haftanın en önemli maçlarından olan ve play out hattını ilgilendiren Atatürk Stadındaki Göçmenköy – Binatlı, maçına Kerem Eran’ı atadı.

K-PET Süper Ligde 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

6 Mart, Saat 18:00

Türk Ocağı – Hamitköy, Mete Adanır Stadı, Emre Öztaşlı

Çetinkaya – Yeşilova, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener

7 Mart, Saat 14:30

MTG – Gönyeli, Canbulat Stadı, Mustafa Öztugay

Cihangir – DTB, Cihangir Stadı, Ali Özer

Göçmenköy – Binatlı, Atatürk Stadı, Kerem Eran

8 Mart, Saat 14:30

GG – YAK, Atatürk Stadı, Fehim Dayı

BÜY – KK, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek

Düzkaya – Lefke, Nihat Bağcıer Stadı, Utku Hamamcıoğlu