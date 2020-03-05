Kritik maç Eran’ın

Merkez Hakem Kurulu, K-PET Birinci Ligde 22. haftanın en önemli maçlarından olan ve play out hattını ilgilendiren Atatürk Stadındaki Göçmenköy – Binatlı, maçına Kerem Eran’ı atadı.
K-PET Süper Ligde 22. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
6 Mart, Saat 18:00
Türk Ocağı – Hamitköy, Mete Adanır Stadı, Emre Öztaşlı
Çetinkaya – Yeşilova, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener
7 Mart, Saat 14:30
MTG – Gönyeli, Canbulat Stadı, Mustafa Öztugay
Cihangir – DTB, Cihangir Stadı, Ali Özer
Göçmenköy – Binatlı, Atatürk Stadı, Kerem Eran
8 Mart, Saat 14:30
GG – YAK, Atatürk Stadı, Fehim Dayı
BÜY – KK, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek
Düzkaya – Lefke, Nihat Bağcıer Stadı, Utku Hamamcıoğlu