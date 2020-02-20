Kritik maç Eran’ın

Merkez Hakem Kurulu, K-PET Süper Ligde 20. Haftada 23 Şubat Pazar, Saat 14:00’te oynanacak olan alt sıraların önemli maçına Kerem Eran’ı atadı. Çetinkaya ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanacak olan kritik maç, play out hattını yakından ilgilendiriyor.

K-PET Süper Ligde 20. hafta programı şöyle:

21 Şubat Cuma, Saat 18:00

Gençlik Gücü – Doğan Türk Birliği, Atatürk Stadı, Evren Karademir

22 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Göçmenköy – YAK, Atatürk Stadı, Turga Misk

Cihangir – Gönyeli, Cihangir Stadı, Mehmet Sezener

Düzkaya – Hamitköy, Nihat Bağcıer Stadı, Ali Özer

MTG – KK, Canbulat Stadı, Osman Özpaşa

23 Şubat Pazar, Saat 14:00

Çetinkaya – BÜY, Atatürk Stadı, Kerem Eran

TOL- MAY, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı

Binatlı – Lefke, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek

K-PET Birinci Ligde 20. hafta programı şöyle:

22 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Bostancı Bağcıl – Lapta, Bağcıl Stadı, Mustafa Öztugay

Ozanköy – Yalova, Mustafa Özkayım Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Görneç – Mormenekşe, 3 Şehitler Stadı, Hüseyin Özkan

Karşıyaka – Dörtyol, Ergin Şahdur Stadı, Serkan Durmaz

23 Şubat Pazar, Saat 14:00

Esentepe – GHE, Erdal Barut Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Gençler Birliği – Maraş, Cumhuriyet Stadı, Zekai Töre

Çanakkale – Mesarya, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Ünal