Kritik maç Eran’ın

Merkez Hakem Kurulu, K-PET Süper Ligde 20. Haftada 23 Şubat Pazar, Saat 14:00’te oynanacak olan alt sıraların önemli maçına Kerem Eran’ı atadı. Çetinkaya ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanacak olan kritik maç, play out hattını yakından ilgilendiriyor.
K-PET Süper Ligde 20. hafta programı şöyle:
21 Şubat Cuma, Saat 18:00
Gençlik Gücü – Doğan Türk Birliği, Atatürk Stadı, Evren Karademir
22 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Göçmenköy – YAK, Atatürk Stadı, Turga Misk
Cihangir – Gönyeli, Cihangir Stadı, Mehmet Sezener
Düzkaya – Hamitköy, Nihat Bağcıer Stadı, Ali Özer
MTG – KK, Canbulat Stadı, Osman Özpaşa
23 Şubat Pazar, Saat 14:00
Çetinkaya – BÜY, Atatürk Stadı, Kerem Eran
TOL- MAY, Mete Adanır Stadı, Fehim Dayı
Binatlı – Lefke, Üner Berkalp Stadı, Serkan Şimşek
K-PET Birinci Ligde 20. hafta programı şöyle:
22 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Bostancı Bağcıl – Lapta, Bağcıl Stadı, Mustafa Öztugay
Ozanköy – Yalova, Mustafa Özkayım Stadı, İsfendiyar Açıksöz
Görneç – Mormenekşe, 3 Şehitler Stadı, Hüseyin Özkan
Karşıyaka – Dörtyol, Ergin Şahdur Stadı, Serkan Durmaz
23 Şubat Pazar, Saat 14:00
Esentepe – GHE, Erdal Barut Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Gençler Birliği – Maraş, Cumhuriyet Stadı, Zekai Töre
Çanakkale – Mesarya, Muharrem Döveç Stadı, Hakan Ünal