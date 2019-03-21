Kritik maç Dayı'nın

K-Pet Süper Ligde 23. hafta, Atatürk Stadında oynanacak Gönyeli- Merit Alsancak Yeşilova maçı ile başlayacak. Haftanın en kritik maçında lider Yenicami, Doğan Türk Birliği'ni Atatürk Stadında ağırlayacak. Kritik maçı Fehim Dayı yönetecek

K-Pet Süper Ligde 23. hafta Lefkoşa Atatürk Stadında bu akşam oynanacak olan Gönyeli- Merit Alsancak Yeşilova maçı ile başlayacak. Maçı İsfendiyar Açıksöz yönetecek.

K-Pet Süper Ligde 23. haftanın en kritik maçı ise lider Yenicami ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak olan maç olacak. Kritik maçı Fehim Dayı yönetecek.

K-PET Süper Ligde 23. haftanın programı ve hakemleri şöyle:

Cuma-18:30:

Lefkoşa Atatürk Stadı: Gönyeli- M.A.Yeşilova- İsfendiyar Açıksöz

Cumartesi 14:30:

Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı- Çetinkaya-Evren Karademir

İskele Cumhuriyet Stadı: L.Gençlerbirliği-Küçük Kaymaklı- Ali Özer

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe- Cihangir- Osman Özpaşa

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi- Baf Ülkü Yurdu-Kerem Eran

Pazar 14:30:

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Gençlik Gücü- Mağusa Türk Gücü-Emre Öztaşlı

Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami- Doğan Türk Birliği – Fehim Dayı

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: TOL-Lefke- Mustafa Öztugay

