Kritik maç Dayı'nın

K-Pet Süper Ligde 23. hafta Lefkoşa Atatürk Stadında bu akşam oynanacak olan Gönyeli- Merit Alsancak Yeşilova maçı ile başlayacak. Maçı İsfendiyar Açıksöz yönetecek.
K-Pet Süper Ligde 23. haftanın en kritik maçı ise lider Yenicami ile Doğan Türk Birliği arasında oynanacak olan maç olacak. Kritik maçı Fehim Dayı yönetecek.
K-PET Süper Ligde 23. haftanın programı ve hakemleri şöyle:
Cuma-18:30:
Lefkoşa Atatürk Stadı: Gönyeli- M.A.Yeşilova- İsfendiyar Açıksöz
Cumartesi 14:30:
Güzelyurt Üner Berkalp Stadı: Binatlı- Çetinkaya-Evren Karademir
İskele Cumhuriyet Stadı: L.Gençlerbirliği-Küçük Kaymaklı- Ali Özer
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe- Cihangir- Osman Özpaşa
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi- Baf Ülkü Yurdu-Kerem Eran
Pazar 14:30:
Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Gençlik Gücü- Mağusa Türk Gücü-Emre Öztaşlı
Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami- Doğan Türk Birliği – Fehim Dayı
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: TOL-Lefke- Mustafa Öztugay