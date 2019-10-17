Kritik derbi Öztaşlı’nın

K-PET Süper Ligde 6. hafta bu akşam Atatürk Stadında oynanacak olan kritik derbi maçı ile başlayacak. Futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Çetinkaya – Küçük Kaymaklı derbisi özellikle Çetinkaya açısından büyük önem taşıyor. Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan ve henüz puanla tanışmayan Çetinkaya, Küçük Kaymaklı karşısında puan veya puanlarla tanışmayı hedefleyecek. Küçük Kaymaklı ise çıkışını devam ettirmek isteyecek. Maçı Emre Öztaşlı yönetecek. Lider Türk Ocağı, Osman Özpaşa’nın yöneteceği maçta Mete Adanır Stadı’nda Gönyeli’yi konuk edecek.

K-PET Süper Ligde 6. haftanın programı şöyle:

18 Ekim Cuma, Saat 19:00

Çetinkaya – Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı

19 Ekim Cumartesi, Saat 15:30

Türk Ocağı – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa

Mağusa Türk Gücü– Merit Alsancak Yeşilova, Canbulat Stadı, Serhan Şimşek

Gençlik Gücü – Lefke, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener

Binatlı – Yenicami, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu

20 Ekim Pazar, Saat 15:30

Düzkaya – Doğan Türk Birliği, Nihat Bağcıer Stadı, Evren Karademir

Cihangir – Hamitköy, Cihangir Stadı, Mustafa Öztugay

Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu, Atatürk Stadı, Turgay Misk