Kritik derbi Öztaşlı’nın

K-PET Süper Ligde 6. hafta bu akşam Atatürk Stadında oynanacak olan kritik derbi maçı ile başlayacak. Futbolumuzun en önemli derbilerinden olan Çetinkaya – Küçük Kaymaklı derbisi özellikle Çetinkaya açısından büyük önem taşıyor. Tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapan ve henüz puanla tanışmayan Çetinkaya, Küçük Kaymaklı karşısında puan veya puanlarla tanışmayı hedefleyecek. Küçük Kaymaklı ise çıkışını devam ettirmek isteyecek. Maçı Emre Öztaşlı yönetecek. Lider Türk Ocağı, Osman Özpaşa’nın yöneteceği maçta Mete Adanır Stadı’nda Gönyeli’yi konuk edecek.
K-PET Süper Ligde 6. haftanın programı şöyle:
18 Ekim Cuma, Saat 19:00
Çetinkaya – Küçük Kaymaklı, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı
19 Ekim Cumartesi, Saat 15:30
Türk Ocağı – Gönyeli, Mete Adanır Stadı, Osman Özpaşa
Mağusa Türk Gücü– Merit Alsancak Yeşilova, Canbulat Stadı, Serhan Şimşek
Gençlik Gücü – Lefke, Atatürk Stadı, Mehmet Sezener
Binatlı – Yenicami, Üner Berkalp Stadı, Utku Hamamcıoğlu
20 Ekim Pazar, Saat 15:30
Düzkaya – Doğan Türk Birliği, Nihat Bağcıer Stadı, Evren Karademir
Cihangir – Hamitköy, Cihangir Stadı, Mustafa Öztugay
Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu, Atatürk Stadı, Turgay Misk