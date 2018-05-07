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Krallar, taçlarını giydiler

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Krallar, taçlarını giydiler
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K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig ve BTM Birinci Lig'de 2017-2018 sezonu tamamlanırken, gol kralları da netlik kazandı. K-Pet Süper Lig'de sezon başından beridir K.Kaymaklı'nın en önemli gol silahı olan Uğur Gök, 36 golle mutlu sona ulaştı.  K-Pet Birinci Lig ekibi Hamitköy'ün formasını giyen golcü oyuncu Özgür Ongun, 28 golle gol krallığı unvanının sahibi oldu. BTM Birinci Lig Kırmızı Grup’ta Vadili’den Serdar Özer 16 golle, BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta Denizli’den Hüseyin Küsbeci, 20 golle gol krallı oldular.

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