Krala, Akıncı ilgisi

Turnuvalarda elde ettiği gol krallıkları ile dikkat çeken Erez Işık, kolunu kırarken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Erez Işık ile yakından ilgilenip, geçmiş olsun dileğinde bulundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şanssız bir şekilde kolu kırılan Erez Işık ile yakından ilgilenip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yenicami Akademinin en başarılı futbolcularından olan ve gerek ülkede gerekse de Türkiye'de katıldığı turnuvalarda elde ettiği gol krallıkları ile dikkat çeken Erez Işık, geçtiğimiz günlerde Yenicami Akademi antrenmanında şanssızlık yaşayarak kolunu kırdı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, zorunlu olarak antrenmanlara ara veren ve Türkiye'nin en önemli futbol alt yapısına sahip kulübü olan Altınordu'nun antrenmanlarına katılım davetini de ertelemek zorunda kalan Erez Işık'a bir an önce sahalara dönme dileğinde bulundu.