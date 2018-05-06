Kral Özgür

K-PET Birinci Lig'de Gol Kralı Hamitköy'ün golcüsü Özgür Ongun oldu. Dün Göçmenköy karşısında 2 gol atan Özgür, 28 gole ulaşarak sezon başından bu yana sürdürdüğü liderliğini, krallıkla taçlandırdı.
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