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Kral Özgür

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Kral Özgür
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K-PET Birinci Lig'de Gol Kralı Hamitköy'ün golcüsü Özgür Ongun oldu. Dün Göçmenköy karşısında 2 gol atan Özgür, 28 gole ulaşarak sezon başından bu yana sürdürdüğü liderliğini, krallıkla taçlandırdı.

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