Kral, Kartal’a kanatlandı

Hamitköy ve Yenicami kulüp başkanları, antrenörleri ve John Ebuka arasında yapılan görüşmede John Ebuka, Hamitköy’de kalma isteğini yinelemesine rağmen futbolcunun siyah beyazlılara dönmesi kararlaştırıldı

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligin ilk devresinde Hamitköy forması giyen John Ebuka, sezonun ikinci devresinde yeniden Yenicami forması giyecek.

Hamitköy forması altında 17 gole imza atan ve K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında ilk sırada yer alan John Ebuka, Hamitköy’de sezonu tamamlamak istediğini açıklamıştı. Ancak 2 kulüp arasındaki anlaşmaya göre futbolcunun yeniden Yenicami’ye döndü. John Ebuka’nın durumu için dün Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş antrenör Ahmet Sakallı, Yenicami kulüp başkanı Ali Vehid, antrenör Özgü Bayraktar ve John Ebuka Lefkoşa’da bir araya geldiler.

Yapılan görüşmede John Ebuka, Hamitköy’de kalma isteğini yinelemesine rağmen Yenicamililer’in ısrarı sonrasında John Ebuka’nın siyah beyazlılara dönmesi kararlaştırıldı. Bu arada John Ebuka’ya, yurt dışından da teklif geldiği ancak futbolcunun bu teklifi beklemeye aldığı öğrenildi.