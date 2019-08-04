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Kral İrfan, Mormenekşe'nin radarında

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Kral İrfan, Mormenekşe'nin radarında
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Geçtiğimiz sezonun K-PET Birinci Lig gol kralı, deneyimli forvet İrfan Boşnak, K-PET Birinci Lig ekiplerinden Mormenekşe tarafından transfer edilmek isteniyor.

Bonservisi elinde olmasına rağmen, son zamana kadar belirsizlik içerisinde bulunan kulübü Akova'daki gelişmeleri bekleyen İrfan kendisine gelen teklifleri değerlendirecek. Mesarya ve Gençler Birliği'nin de ilgilendiği başarılı golcü için Mormenekşe ciddi olarak devreye girdi.

Ufuk Fırat yönetiminde sezona hazırlanacak olan Mormenekşe, İrfan Boşnak'ın transferini gerçekleştirerek golcü sorununu çözmeyi hedefliyor.

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