banner255
banner69
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
Yeni Chevrolet Trailblazer görücüye çıktı
11 0
Sisli hava korkuttu
Sisli hava korkuttu
25 0
 
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
Hentbolda ikinci devre tamamlanıyor
30 0
GAÜ ve DAÜ finalde
GAÜ ve DAÜ finalde
144 0
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
Bozkurt: Taraftar desteğine ihtiyacımız var
66 0
Futbolumuza MTG damgası
Futbolumuza MTG damgası
473 0
41 0
banner355

Kral, Dumlupınar'da

banner27

Kral, Dumlupınar'da

K-PET Birinci Ligde sezonun ilk bölümüne gol sıkıntısı yaşayarak başlayan Dumlupınar, Türkiyeli golcüsü Ferdi ile yollarını ayırmıştı.

İlk devrenin ikinci bölümünde gol sorununu aşan sarı kırmızılılar, şampiyonluk hedefleri doğrultusunda İkinci devrede gol yollarında hiç sorun yaşamamak için Gençlik Gücü kaptanı Özgür Ongun'u transferi için anlaşmaya vardı. 

K-PET Birinci Ligde gol krallığı yaşamış olan Özgür Ongun, 45,000 TL karşılığında Gençlik Gücü'nden, Dumlupınar'a transfer olacak. Transfer dönemi 2 Ocak 2020 tarihinde resmen başlayacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.