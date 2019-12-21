Kral, Dumlupınar'da

K-PET Birinci Ligde sezonun ilk bölümüne gol sıkıntısı yaşayarak başlayan Dumlupınar, Türkiyeli golcüsü Ferdi ile yollarını ayırmıştı.

İlk devrenin ikinci bölümünde gol sorununu aşan sarı kırmızılılar, şampiyonluk hedefleri doğrultusunda İkinci devrede gol yollarında hiç sorun yaşamamak için Gençlik Gücü kaptanı Özgür Ongun'u transferi için anlaşmaya vardı.

K-PET Birinci Ligde gol krallığı yaşamış olan Özgür Ongun, 45,000 TL karşılığında Gençlik Gücü'nden, Dumlupınar'a transfer olacak. Transfer dönemi 2 Ocak 2020 tarihinde resmen başlayacak.