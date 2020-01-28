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Köseoğlu yarım kalan işi tamamlayacak

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Köseoğlu yarım kalan işi tamamlayacak

BTM İkinci Lig kulüplerinden Kaplıca’nın takımı Karadeniz 61 Spor Birliğinde takımı çalıştıracak teknik adam belirlendi.

Karadeniz 61 Spor Birliği’nde Metin Genç başkanlığındaki yönetim kurulu takımın başına Vural Köseoğlu’nu getirdi.

Daha önce de Karadeniz 61 Spor Birliği’nde görev yapmış olan ve BTM Birinci Ligin kapısından dönen başarılı teknik adam Vural Köseoğlu spor işleri sorumlusu Ogün Dursun ve başkan Metin Genç ile bir araya gelerek el sıkıştı. Bordo mavililerde hedef BTM Birinci Lige yükselmek olarak belirlendi.

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