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Köseoğlu: Sağlık Bakanı kararını vermeli

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Vural Köseoğlu, BTM İkinci Ligin başlama tarihinin belirlenmemesine tepki gösterirken, Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye, BTM İkinci Lig ile ilgili karar vermesi yönünde çağrıda bulundu

Köseoğlu: Sağlık Bakanı kararını vermeli

BTM İkinci Ligekiplerinden Karadeniz 61’in antrenörü Vural Köseoğlu, BTM İkinci Ligin başlama tarihinin belirlenmemesine tepki gösterdi.

Karadeniz 61’in antrenörü Vural Köseoğlu, sosyal medyada açıklama yaparak Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye çağrıda bulundu. Vural Köseoğlu’nun açıklaması şöyle:

“BTM İkinci Lig bu belirsizlik niye? Kulüplerin durumu ortada ve siz bunu hala daha göz ardı ediyorsunuz.

BTM İkinci Ligtakımları bir süredir tekrardan antrenmanlara başladılar ve bu kulüpler için yine maddi gider demektir. 4 – 5 Temmuz dendi ancak ligin başlayıp başlamayacağı henüz kararlaştırılmadı. İnsanlarda ne moral kaldı ne de motivasyon… Umarım en erken zamanda BTM İkinci Ligiçin kararaçıklanır.

Bu ligin oynanmaması için sebep yoktur.Sağlık Bakanı Pilli süreci boş yere uzatıyorsunuz.Artık karar veriniz ki hepimiz de ne yapacağımızıbilelim.”

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