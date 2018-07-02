Köseoğlu'ndan, kulüplerin Sertoğlu kararına destek

Kulüpler Birliği başkanı Kemal Köseoğlu, kulüplerin Hasan Sertoğlu'nun Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığını sürdürmesi kararına destek verdi.

Kemal Köseoğlu'nun konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"Hasan Sertoğlu'nun, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nu nerelerden alıp nereye getirdiği gerçeği ortadayken, gençlerimiz için kimlerle hangi şartlarda nasıl bir mücadele ettiği en iyi biz kulüpler tarafından biliniyor.

Bizim Hasan Sertoğlu ndan kolay kolay vazgeçmeyeceğimiz tahmin edilmeliydi. Kulüpler üzerine düşeni yine yaptı. Yola devam başkan..."