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Köseoğlu: İsteksizliği anlayamadım

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Vural Köseoğlu, liglerin başlamasına yönelik değerlendirmelerde bulunurken, “Bizdeki isteksizliği anlayamadım. Toplumun motivasyona, morale ihtiyacı vardır. Bu da futbol liglerimizin başlamasıyla olur.” açıklamasını yaptı

Köseoğlu: İsteksizliği anlayamadım

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 30 Nisan’a kadar yasaklanmıştı. BTM İkinci Ligin de başlama tarihi belirsizliğini korurken, BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61’in antrenörü Vural Köseoğlu, liglerin başlamasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Vural Köseoğlu’nun sosyal medyadaki değerlendirmeleri şöyle:

“İtalya’da 25 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Buna rağmenÇizme’de ligler başlama aşamasına geliyor.

Tamam önce sağlık diyoruz da, bizde bu isteksizlik niye anlayamadım.Bu toplumun motivasyona, tekrardan sosyalleşmeye, morale ihtiyacı vardır.

Futbol liglerimizin başlamasıyla toplumun büyük bir kısmı hem psikolojik hem moral açısından kendini toparlayacaktır. Doğru karar liglerin başlamasıdır. Sağlık ve Bilim Kurulundan gelecek rapor doğrultusuda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun da bu yönde adım atacağını umuyorum.”

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