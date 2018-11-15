Köseoğlu: İnanarak kazandık

Yeni Boğaziçi U21 Takımı, Mormenekşe U21 Takımı ile oynadığı derbi maçını 2-1 kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Halil Esen ve Sadi Esentan'ın penaltıdan attığı gollerle mağlup eden Yeni Boğaziçi U21 Takımı'nın antrenörü Vural Köseoğlu, galibiyet sonrasında şu açıklamaları yaptı:

" Yeni Boğaziçi Akademi'den yetişen çocuklar, Yeni Boğaziçi U21 Takımı'nda oynamaya ve iyi iş çıkarmaya başladılar.

Derbi maçından önce Mormenekşe maçın favorisiydi. Ancak çocuklarım sahada o kadar iyiydiler ki güçlü rakiplerini mağlup ettiler. Çocuklar galibiyete inanarak maça çıktılar ve maçı kazandılar.