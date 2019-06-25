Köseoğlu: Hak ettiğimiz mutluluğu yaşayacağız

BTM İkinci Lig Birinci Grupta ikinci olarak play off finallerine yükselme şansı elde eden Tuzla'nın başarılı antrenörü Vural Köseoğlu, BTM Birinci Lige yükselen takımın belirleneceği play off final maçı öncesinde açıklama yaptı.

Vural Köseoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"18 yıldır kapalı olan bir spor kulübü düşünün. İçleri futbol sevgisiyle dolu, başarıya susamış, cana yakın adam gibi adamlardırlar.

Hedefe bir adım kaldı. Yaşadığımız birçok zorluğa rağmen inşallah hak ettiğimiz mutluluğu hep birlikte yaşayacağız. Forza Tuzla."