Köseoğlu: Daha çok gol pozisyonuna gireceğiz

Yeniboğaziçi antrenörü Vural Köseoğlu, ikinci devre öncesinde hedeflerini açıklarken, ikinci yarıda daha çok gol pozisyonuna giren bir takım olacaklarını söyledi

K-PET Birinci Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi’nde ilk yarının tamamlanmasına beş hafta kala göreve gelen antrenörü Vural Köseoğlu, ikinci devre öncesinde hedeflerini açıkladı.

Halil Erdoğuş ile birlikte Yeniboğaziçi’ni ikinci devreye hazırlayan Vural Köseoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Hedefimiz Yeniboğaziçi ruhunu yeniden kazanmaktır. Alt yapısı zengin, sürekli ülke futboluna yeni yıldızlar kazandıran bir takım olacağız. Uzun yıllar altyapıda görev yaptım. Asıl hedefimiz kendi yetiştirdiğimiz oyuncularımızı A takıma monte edip özlenen Yeniboğazici ruhunu geri getirmektir.

Göreve geldikten sonra küçük dokunuşlarla takımın mücadele gücünü yükselttik. Artık az pozisyon veren bir Yeniboğaziçi izletiyoruz. Buna karşın pozisyon bulmakta zorlanıyoruz. Bunu ortadan kaldıracak hamlelerle, devre arasını en iyi şekilde değerlendirdik. Ligin ikinci yarısında daha çok gol pozisyonuna giren bir takım arzuluyoruz. Değişimin takıma olumlu yansıyacağına inanıyorum.

Ersoy, Adem, Hasan Aktaş gibi tecrübeli isimler takıma ciddi katkı sağlıyor. Tecrübeli oyuncuların dışında yaş ortalaması genç bir takıma sahibiz. Bununla birlikte takıma üçüncü bölgede katkı yapacak Türkiye’den Cesur Daldal’ı ve MTG’den Hasan Büke’yi, Dumlupınar’dan sol bek Anıl’ı kadromuza kattık.

İkinci yarıda hedefimiz play- out’un dışında kalmak ve genç yetenekleri takımımıza kazandırmak olacaktır.”