Köseoğlu: Bizde de ligler başlatılmalı

Vural Köseoğlu, Güney Kıbrıs’ı örnek göstererek bizde de liglerin başlamasına izin verilmesini isterken, gecikme devam ettikçe sezonun aşırı sıcaklara kayacağına dikkat çekti

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun aldığı kısmi sokağa çıkma yasağı kararını uzatması sonrasında, spor faaliyetleri de 15 Mayıs’a kadar yasaklanmıştı.

BTM İkinci Ligin başlama tarihi ise belirsizliğini korurken, BTM İkinci Ligde mücadele edecek takımlardan Karadeniz 61’in teknik adamı Vural Köseoğlu, Güney Kıbrıs’ı örnek göstererek bizde de liglerin başlamasına izin verilmesini istedi.

Güney Kıbrıs’taki durum bizden daha kötüdür. Buna rağmen onlar 18 Mayıs’ta antrenmanları başlatacaklar diyen Vural Köseoğlu, benzer adımların bizde de atılması gerektiğine vurgu yapıp, gecikme devam ettikçe sezonun aşırı sıcaklara kayacağına dikkat çekti.