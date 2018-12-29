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Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü

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Esentepe deplasmanında Köse kardeşlerin golleriyle hayati bir galibiyet alan Gençler Birliği, Play out hattının son basamağında yer alırken, Esentepe sonunculukta kaldı

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Köseler, İskele’ye köşeyi döndürdü
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Yer: Erdal Barut Stadyumu

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Ali Akçınar, Emine Yarkın, Osman Küçük

Esentepe: Ali Karal, Hasan Sungur, Şahin Şeker, Mahmut İzoğlu, Uğurcan Başayak, Yakup Şen, Hürkan Görneçli(Dk.10 Mehmet Çil(Dk.80 Mustafa Kılınç), Kağan Görneçli, Tidiane Sane, Odi Henry, Zody Moise(Dk.76 Hüseyin Ermiş)

Gençler Birliği: Ali Aydemir, Ahmet Kara, Barış Dağ(Dk.77 Mustafa Tekpınar), Sinan Öğüt, Hasan Sarıoğlu, Martins Eyerakpo, Elvis Sakyi, Tacettin Köse, Cenker Yazar(Dk.90 Hasan Evren), İbrahim Köse(Sertan Kurukafa), Berk Kaya

 Goller: Dk.19 Mahmut İzoğlu, Dk.81 Tidiane Sane(Esentepe)- Dk.45-54 İbrahim Köse, Dk.68 Tacettin Köse(Gençler Birliği)

K-PET Süper Lig’de zor günler geçiren 2 takımın maçında Esentepe deplasmanında Köse kardeşlerin golleriyle 3-2’lik hayati bir galibiyet alan Gençler Birliği, Play out hattının son basamağında yer aldı. Evinde mağlup olan Esentepe sonunculukta kalırken, maç sonunda hakemlere büyük tepki gösterdiler.

Maçın henüz 10. Dakikasında Esentepe’den Hürkan Görneçli’nin dizi dönerken, oyundan alındı. Maçın 19. dakikasında ise Esentepe’den Mahmut, Odi’nin asisti ile takımını 1-0 öne geçirdi. 45’te ise Hasan Sarıoğlu’nun asistinde İbrahim Köse devrenin skorunu belirledi. 1-1

İkinci devreye Gençler Birliği golle başlarken, İbrahim Köse yine golü attı. 1-2 68’de ise Tacettin Köse, farkı 2’ye çıkardı. 1-3,

86’da Kağan’ın asistinde Sane’nin golü skoru belirledi. 2-3

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