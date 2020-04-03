Korona futbolumuza da bulaştı

Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı, direktörü Rıza Erseven ve Düzkaya kulüp başkanı Vedat Hacıabitoğlu korona virüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındılar

Ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs, Girne bölgesinin iki kulüp başkanı ve teknik direktörünü de etkiledi.

Girne Halk Evi kulüp başkanı Veli Esendağlı ile Girne Halk Evi teknik direktörü Rıza Erseven ve Düzkaya kulüp başkanı Vedat Hacıabitoğlu korona virüs şüphesi nedeniyle Şato Lambousa Otel’de karantinaya alındılar.Her 3 spor adamı da arkadaşlarının korona virüs testi pozitif çıktığı için Sağlık Bakanlığı ile temasa geçerek kendilerine de test yapılmasını istediler. Testleri yapılan spor adamlarında hastalık semptomu görünmezken, karantinada test sonuçlarını bekliyorlar.