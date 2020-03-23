Korona, CONIFA Dünya Kupasını da vurdu

CONIFA Sportsbet 2020 Dünya Futbol Kupası, Korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle ertelenirken, CONIFA Global Başkanı Per-AndersBlind, “Erteleme haberini bildirdiğimiz için çok üzgünüz ama önceliğimiz tüm üyelerimizinsağlığını korumaktır. Dünya Futbol Kupası 2020 gerçekleşmeyecek.” ifadelerini kullandı

Bağımsız Federasyonlar Birliği (CONIFA), CONIFA Sportsbet2020Dünya Futbol Kupasının ertelendiğini açıkladı.

20 Mayıs – 7 Haziran 2020 tarihleri arasında Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Futbol Kupası 2020’yi,Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle gerçekleştirmeyecek.

CONIFA’nın açıklaması şöyle:

“Tüm CONIFA üyelerinin, ekiplerinin, gönüllülerin ve destekçilerinin sağlığı ve refahı örgütün bir numaralı önceliğidir. Ayrıca bu kriz sırasında maçlara katılması gereken Kuzey Makedonya kamu hizmetleri de bize yeterli desteği veremeyecekti.

Karar, komite tarafından alınan bağlayıcı oylamanın ardından Pazar akşamı CONIFA Yürütme Komitesi tarafından alındı.

CONIFA Global Başkanı Per-Anders Blind ise açıklamasında şunları söyledi:

"CONIFA Sportsbet'inerteleme haberini herkese bildirdiğimiz için çok üzgünüz. IO Dünya Futbol Kupası 2020 gerçekleşmeyecek. Ancak şu an önceliğimiz tüm üyelerimizin, takım ve gönüllülerimizin sağlık ve refahını korumaktır.

COVID-19 salgını nedeniyle takımların antrenman yapamıyor. Organizasyon komitesi hazırlıklara devam etmek üzere Kuzey Makedonya'ya seyahat yasağı nedeniyle gidemiyor. Takımlarımızın da turnuvaya ulaşamayacağı turnuvayı belirsiz hale getirdi.

En kısa sürede Dünya Futbol Kupası hakkında daha fazla bilgi vereceğiz.'CONIFA ortaklarımız Sportsbet' e teşekkür ediyorum. Kuzey Makedonya'da CONIFA ile çalışmayı teklif edenlere,bu karara verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim. En kısa zamanda Dünya Futbol Kupası'nda görüşmeyi dilerim.