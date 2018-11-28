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Koral maç oynayacak duruma geldi

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Geçtiğimiz sezon oynanan Doğan Türk Birliği – Yenicami maçında yaşadığı sakatlık sonrası çapraz bağ ameliyatı olan Koral Saymaz maç oynayacak duruma geldi

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Koral maç oynayacak duruma geldi
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Hacı Ahmet AKKAYA

K-Pet Süper Lig’de geçtiğimiz sezon oynanan Doğan Türk Birliği – Yenicami maçında yaşadığı sakatlık sonrası başarılı sağ bek oyuncusu Koral Saymaz sezonu kapatmıştı.

Doğan Türk Birliği-Yenicami karşılaşmasının ikinci devresinde dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen Doğan Türk Birliği’nin 22 yaşındaki genç sağ kanat oyuncusu Koral Saymaz’ın yapılan doktor kontrollerinin ardından genç oyuncunun sağ dizindeki çapraz bağların koptuğu anlaşılmış ve ameliyat olmuştu. Koral, Ankara’da çapraz bağ ameliyatı olduktan sonra rehabilite ve güçlendirme sürecini tamamladı. 

Sezon başından bu yana Koral’ı, maç kadrosuna yazan Doğan Türk Birliği teknik direktörü Caner Oshan, Koral’ın maç oynayacak durumuna geldiğini açıkladı.

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