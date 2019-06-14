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Koral Bozkurt güven tazeledi

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Mağusa Türk Gücü'nün genel kuruluna tek aday olarak giren Koral Bozkurt üyelerin oy birliği ile yeniden Mağusa Türk Gücü başkanlığına seçildi

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Koral Bozkurt güven tazeledi
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Süper Ligde geride kalan sezona damga vuran son şampiyon Mağusa Türk Gücü'nün genel kurulu dün saat 17.00'da kulüp lokalinde gerçekleştirildi.

Mağusa Türk Gücü üyelerinin yoğun ilgi gösterdikleri genel kurula, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay da katıldı. Genel kurulda, divan oluşumun ardından faaliyet ve mali raporlar okunup üyelerin onayına sunuldu ve oy birliğiyle aklandı.

Mali rapora göre Mağusa Türk Gücü’nün toplam mali bütçesi 8 milyon 114 bin 687.38 TL olarak açıklandı. Genel kurula tek aday olarak giren Koral Bozkurt üyelerin oy birliği ile yeniden Mağusa Türk Gücü başkanlığına seçildi.

Genel kurulda konuşan Koral Bozkurt, kulübün mevcut borcunu kendisinin üstleneceğini açıklarken, bunu da şirketini kulübe sponsor olarak gerçekleşeceğini açıkladı.

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