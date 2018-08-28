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Kora kor hazırlık maçı Göçmen’in

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Kora kor hazırlık maçı Göçmen’in
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Hamit SAKALLI

Takımlar yeni sezon hazırlıklarını aralıksız sürdürürlerken, hazırlık maçları ile de güçlerini sınayıp, eksikliklerini görüyorlar. K-PET Birinci Lig'in 2 Başkent takımı Hamitköy ile Göçmenköy, Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda dün hazırlık maçı oynadılar.

Yüksek tempoda oynanan ve kora kor mücadelelerin sergilendiği hazırlık maçını Osman Küçük yönetti. Maçta Göçmenköy 2-1 galip geldi. Göçmenköy maçta kullandığı 3 penaltı vuruşundan ikisini Kemal Uçaner ile gole çevirirken, Hüseyin Sadıklar penaltı vuruşundan yararlanamadı. İlk devresi 1-1 biten maçta Hamitköy’ün golü Onur’dan geldi.

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