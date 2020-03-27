banner411
banner69
Ajaxlı futbolcu, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı
Ajaxlı futbolcu, 2 yıl 9 ay sonra komadan çıktı
17 0
Uyarılar boşa gidiyor
Uyarılar boşa gidiyor
208 0
 
Pazar günü saatler ileri alınacak
Pazar günü saatler ileri alınacak
45 0
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
GKK’da asker alımı ve seferberlikler ertelendi
55 0
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
“Toplumsal Dayanışma İçin 1. Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketini” açıkladı.
53 0
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
Spor dünyası koronavirüse karşı mücadelede
30 0
16 0
banner374

KOP:Futbol değişecek

banner27

KOP açıklama yayınlayarak pandemi sonrasında futbolun aynı olmayacağını ifade ederken, “Kurbanlar vereceğiz ancak bu savaştan galip ayrılacağız.” ifadelerini kullandı

KOP:Futbol değişecek

Koronavirüs nedeniyle ligleri iptal eden Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) dün bir açıklama yayınlayarak pandemi sonrasında futbolun aynı olmayacağını ifade etti.

KOP açıklamasında belki kurbanlar vereceğiz ancak bu savaştan galip ayrılacağız derken, futbolun içinde bulunduğu COVID 19 krizine en iyi çözümü bulabilmek için UEFA ve FIFA ile sürekli istişare halinde olduklarını ve önümüzdeki günlerde neler yapılabileceğini konuşmak için bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti.

KOP açıklamasında, KOP içerisinde hakim olan düşüncenin futbolun koronavirüs sonrasında günümüzdeki gibi olmayacağı ve bu nedenle bu süreç içinde alınacak olan kararların çok önemli olduğu, kurbanlar verilmesine rağmen gelecekte daha fazla problemle karşılaşmamak için alınacak olan kararların iyice düşünülerek alınması gerektiği olduğunu vurguladı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.