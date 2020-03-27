KOP:Futbol değişecek

KOP açıklama yayınlayarak pandemi sonrasında futbolun aynı olmayacağını ifade ederken, “Kurbanlar vereceğiz ancak bu savaştan galip ayrılacağız.” ifadelerini kullandı

Koronavirüs nedeniyle ligleri iptal eden Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) dün bir açıklama yayınlayarak pandemi sonrasında futbolun aynı olmayacağını ifade etti.

KOP açıklamasında belki kurbanlar vereceğiz ancak bu savaştan galip ayrılacağız derken, futbolun içinde bulunduğu COVID 19 krizine en iyi çözümü bulabilmek için UEFA ve FIFA ile sürekli istişare halinde olduklarını ve önümüzdeki günlerde neler yapılabileceğini konuşmak için bir toplantı düzenleyeceklerini belirtti.

KOP açıklamasında, KOP içerisinde hakim olan düşüncenin futbolun koronavirüs sonrasında günümüzdeki gibi olmayacağı ve bu nedenle bu süreç içinde alınacak olan kararların çok önemli olduğu, kurbanlar verilmesine rağmen gelecekte daha fazla problemle karşılaşmamak için alınacak olan kararların iyice düşünülerek alınması gerektiği olduğunu vurguladı.