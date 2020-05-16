KOP mahkemelik oluyor

Güney Kıbrıs’ta KOP’un ligleri sona erdirip Omonia’yı Şampiyonlar Ligine gidecek takım olarak ilan etmesine itiraz eden Anorthosis, kararı mahkemeye taşıyacak. Anorthosis, 1 gol averajla ikinci sırada yer alıyordu

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Futbol Federasyonu’nun (KOP) ligleri sona erdirip Omonia’yı Şampiyonlar Ligine gidecek takım olarak ilan etmesine itiraz eden Anorthosis mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.

KOP’un ligleri sona erdirmesinden sonra hakkının yendiğini iddia eden Anorthosis, Omonia’nın birinci olmadığı iddiasıyla mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.

Anorthosis’ten yapılan açıklamada kulübün tüm haklarını sonuna kadar koruyacaklarını ve federasyondan kendilerini de Şampiyonlar Ligi’ne göndermesini istemediklerini sadece aynı puanda bulundukları Omonia ile en azından tek bir maç yapıp kimin Şampiyonlar Ligi’ne gideceğinin belirlenmesini talep ettiklerini ifade etti.