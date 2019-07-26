Koop Bank’ta yarı final heyecanı yaşanacak

“Koop Bank Halı Saha Futbol Turnuvası”nda grup maçları tamamlanırken Koop Bank Genel Müdürlük ve BİNBOĞA gruplarını namağlup lider tamamladılar

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd tarafından organize edilen “Koop Bank Halı Saha Futbol Turnuvası”nda grup maçları tamamlandı.

İki grubun mücadele ettiği turnuvada A grubunda Koop Bank Genel Müdürlük, B Grubunda BİNBOĞA’nın namağlup liderliklerinde sona erdi. Çapraz eşleşme ile yapılacak yarı final maçlarında B Grubu birincisi BİNBOĞA, A Grubu ikincisi Koop Süt, B Grubu ikincisi Koop Süt-2, A Grubu birincisi Koop Bank Genel Müdürlük ile 29 Temmuz Pazartesi akşamı Çetinkaya Metehan Spor Tesislerinde karşı karşıya gelecek. 31 Temmuz Çarşamba akşamı oynanacak final ve üçüncülük maçları ile turnuva sona erecek.

PROGRAM

Saat 20.00 BİNBOĞA-KOOP SÜT

Saat 21.00 Koop Bank Genel Müdürlük-KOOP SÜT-2

A GRUBU

TAKIMLAR PUAN

1.KOOP BANK GENEL MÜDÜRLÜK 9

2.KOOP SÜT 6

3.KOOP ZİRAİ LEVAZIM 3

4.KOOP BANK İÇ DENETİM 0

B GRUBU

TAKIMLAR PUAN

1.BİNBOĞA 12

2.KOOP SÜT-2 9

3.KOOP BANK LEFKOŞA 6

4.KOOP İSKELE/MAĞUSA/HARUP 3

5.ŞEKER SİGORTA 0