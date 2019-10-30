Konyaspor’dan sonra Gençler Birliğide kupadan elendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur mücadelesinde sahasında TFF 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği, kupaya veda etti

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Muhammet Yumak, Ali Can Alp

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz (Dk. 87 Rahmi Can Karadaş), Halil İbrahim Pehlivan, Bjarsmyr, Soner Dikmen (Dk. 59 Berat Özdemir), Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, RahmetullahBerişbek (Dk. 59 İlker Karakaş), Diallo, Nadir Çiftçi, Seuntjens

Esenler Erokspor: Yaren Sözer, Sinan Morgil, Berkay Çakır, Erhan Karayer, Gökcan Gelmen, Burak Can Akıncı (Dk. 46 Bilal Mert Engin, Dk. 75 Alper Karaman), Efe Can Çölbekler, Orhan Gülle, Melih Kabasakal, Abdurrahman Kuyucu (Dk. 89 Eray Pazar), Şahin Fıstıkçı

Goller: Dk. 25 Şahin Fıstıkçı, Dk. 53 Abdurrahman Kuyucu (Esenler Erokspor)

Süper Lig'de zor günler geçiren ve teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda TFF 3. Lig ekibi Esenler Erokspor'u konuk etti. Başkent ekibini 2-0 yenen Erokspor adını 5. tura yazdırdı.

Konuk ekibe turu getiren golleri 25. dakikada Şahin Fıstıkçı ve 53. dakikada Abdurrahman Kuyucu kaydetti.

Kupanın 4. tur mücadelesinin ilk gününde ise İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Eyüpspor'a 1-0 yenilerek elenmişti.