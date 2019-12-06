Konyaspor’da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

Süper Lig temsilcisi İttifak Holding Konyaspor'da kaptan Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

İttifak Holding Konyaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir" denildi.

Süper Lig'de kötü günler geçiren yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman, yönetimin teknik ekiple "devam" kararı almasını değerlendirirken, yeni gelişmelerin de sinyalini vermişti.

"Oyuncu grubuyla teknik heyet arasında bir uyuşmazlık var"

Kocaman, "Konyaspor'daki sıkıntılı durumun iki nedenden kaynaklanabilir. 20 yıldır bu işin içerisindeyim. Birincisi, ciddi bir para sorunu vardır, yönetimin bu ilerleyen haftalarda oyuncularda, yavaş yavaş çalışanlarda, teknik heyette işle olan irtibatında düşüş başlar, bu odaklanmayı azaltır. 'Şu an için böyle bir sorun var mı?' derseniz, yok görünmüyor bu anlamda yok. İkinci neden, oyuncu grubuyla teknik heyet arasında bir uyuşmazlık vardır, bu çok net, bunu kibarca söylüyorum, bunun lamı cimi yok. Bu kadar keskin dönüş varsa budur. Şu anki görünen sanki ikinci bölümde bir sorun var gibi" demişti.

“Ertelediğim bir takım kararları artık hayata geçirmek zorundayım”

Aykut Kocaman, açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzun zamandır farkında olduğum çeşitli nedenlerle ertelediğim bir takım kararları artık hayata geçirmek zorundayım. Bunlar elbette köklü bir şekilde değişiklikler oluşturacak değil. Bu beklenti olursa yanlış olur. Kararlar bir çeşit dönüşümün başlangıcı olacak.