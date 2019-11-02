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Konyaspor son dakikada yıkıldı

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Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile çıktığı Süper Lig'in 10. haftasındaki ilk maçta 90+4'te bulduğu golle İttifak Holding Konyaspor deplasmanından 1-1 beraberlikle döndü

Konyaspor son dakikada yıkıldı
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Süper Lig'in 10. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

Yeşil beyazlıların golünü 37. dakikada Miya atarken, kırmızı siyahlıların golünü 90+4. dakikada Yasin Pehlivan kaydetti. 

Bu sonuçla puanını 13'e yükselten yeşil beyazlı ekip, ligde oynadığı Malatyaspor ve Fenerbahçe yenilgilerinin ardından çıktığı üçüncü maçta da galip gelemedi.

Kırmızı siyahlı ekip ise yeni teknik direktörleri Hamza Hamzaoğlu ile çıktıkları ilk lig maçında 1 puanla sahadan ayrılmayı başardı.

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