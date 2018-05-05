Konyaspor, Eto’o’yla hayat buldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Atiker Konyaspor, deplasmanda küme düşmesi daha önce kesinleşen Kardemir Karabükspor'u tek golle geçti

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Atiker Konyaspor'a 3 puanı getiren golü 37. dakikada Etoo'o (penaltı) attı.

Bu sonucun ardından ligde daha önce küme düşen Kardemir Karabükspor 12 puanda kalırken, Atiker Konyaspor ise puanını 35'e yükseltti.

15. dakikada Atiker Konyaspor'un gelişen atağında Eto'o ceza sahası dışından kaleye vurdu, kaleci Rybka topu çeldi.

32. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

35. dakikada Atiker Konyaspor penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahasına giren Fofana'ya Kravchenko'nun yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.

GOL 37. dakikada penaltı atışını kullanan Eto'o, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

İlk yarı 1-0 Atiker Konyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

77. dakikada Atiker Konyaspor'un sağ kanattan gelişen atağında Skubic, ceza sahasına ortaladı. Fofana'nın gelişine vuruşunda top direkten döndü, defans meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90. dakikada Skubic'un ceza sahasına ortasında Vedat Bora'nın gelişine vuruşunda, top kaleci Rybka'dan döndü.

Atiker Konyaspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.