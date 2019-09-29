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Konyaspor 90+8'de güldü

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Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u 90+8. dakikada bulduğu penaltı golü ile 2-1 yendi

Konyaspor 90+8'de güldü
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Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un golünü Shengelia (kendi kalesine) atarken, İttifak Holding Konyaspor'un gollerini 45+1. dakikada Milosevic, 90+8. dakikada (penaltı) Marko Jevtovic attı.

Kayserispor’da, Mensah ve Henrique 90+11. dakikada kırmızı kart gördü. Ayrıca sportif direktör Erdem Kemaloğlu da kırmızı kart görerek dışarı gönderildi.

Bu sonucun ardından İttifak Holding Konyaspor puanını 9'a yükseltirken, İstikbal Mobilya Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

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