Konya’da birer attılar birer aldılar

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic (Dk. 78 Yatabare), Ömer Ali Şahiner (Dk. 55 Fofana), Milosevic, Traore (Dk. 69 Ali Çamdalı), Jahovic
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme Marques (Dk. 62 Kamara), Bifouma (Dk. 73 Ahmed Ildız), Adem Büyük (Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu)
Goller: Dk. 74 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 85 Jahovic (penaltıdan) (Atiker Konyaspor)
Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 74. dakikada Aleksic ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 85. dakikada penaltıdan Jahovic'in golüyle beraberliği sağladı.
Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor puanını 34'e, Atiker Konyaspor ise 33'e yükseltti.