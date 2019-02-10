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Konya’da birer attılar birer aldılar

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Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Konya’da birer attılar birer aldılar
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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Volkan Fındıklı, Jevtovic (Dk. 78 Yatabare), Ömer Ali Şahiner (Dk. 55 Fofana), Milosevic, Traore (Dk. 69 Ali Çamdalı), Jahovic 

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme Marques (Dk. 62 Kamara), Bifouma (Dk. 73 Ahmed Ildız), Adem Büyük (Dk. 81 Ömer Şişmanoğlu)

Goller: Dk. 74 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 85 Jahovic (penaltıdan) (Atiker Konyaspor)

Süper Lig'in 21. haftasında Atiker Konyaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 74. dakikada Aleksic ile 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 85. dakikada penaltıdan Jahovic'in golüyle beraberliği sağladı. 

Bu sonuçla Evkur Yeni Malatyaspor puanını 34'e, Atiker Konyaspor ise 33'e yükseltti. 

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