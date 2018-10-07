Konya'da nefesleri kesen maçın kazananı yok

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Atiker Konyaspor sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda iki dakika içinde bulduğu iki golle üstünlüğü sağlayan Beşiktaş uzatma dakikalarındaki golle engel olamayınca karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada Atiker Konyaspor'un gollerini; 31. dakikada penaltıdan Mustapha Yatabare ve 90+4. dakikada Paolo Hurtado kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 79. dakikada Vagner Love ve 80. dakikada Jeremain Lens attı.