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Konya'da nefesleri kesen maçın kazananı yok

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Konya'da nefesleri kesen maçın kazananı yok
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçında Atiker Konyaspor sahasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. 
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda iki dakika içinde bulduğu iki golle üstünlüğü sağlayan Beşiktaş uzatma dakikalarındaki golle engel olamayınca karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmada Atiker Konyaspor'un gollerini; 31. dakikada penaltıdan Mustapha Yatabare ve 90+4. dakikada Paolo Hurtado kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini ise 79. dakikada Vagner Love ve 80. dakikada Jeremain Lens attı.

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