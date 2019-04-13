Konya'da kazanan yok

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor galibiyet hasreti 9 haftaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atiker Konyaspor, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 22. dakikada Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti. Konuk Sivasspor, bu gole 39. dakikada Diabate ile yanıt verdi: 1-1

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısından gol sesi gelmedi ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla galibiyet hasreti 9 haftaya çıkan Atiker Konyaspor, puanını 36'ya çıkardı. Demir Grup Sivasspor ise puanını 35'e çıkardı.