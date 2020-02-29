banner411
banner69
Pulyacılar’ın kupa mutluluğu
Pulyacılar’ın kupa mutluluğu
58 0
Kayıp Alman turist için Alsancak bölgesinde arama yapıldı
Kayıp Alman turist için Alsancak bölgesinde arama yapıldı
26 0
 
Girne'de Koop kazandı
Girne'de Koop kazandı
27 0
26 0
151 0
75 0
Doğa katliamı bitmiyor
Doğa katliamı bitmiyor
42 0
banner374

Konya'da gol sesi çıkmadı

banner27

Süper Lig'in 24. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı

Konya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 24. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa karşılaşması golsüz eşitlikle bitti.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor, evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Maç öncesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Müsabakanın ilk yarısında, gol pozisyonları yakalayan yeşil-beyazlı ekip, topu filelere gönderemedi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 0-0

İkinci yarıda da karşılıklı atakların olduğu müsabakada gol sesi çıkmayınca, Konya’da puanlar paylaşıldı.

Puanını 22’ye çıkaran Konyaspor, ligde oynadığı 6. karşılaşmada da galip gelemedi. Yeşil beyazlı ekip en son 18. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek 3 puan almıştı.

Ligde 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerek son veren Kasımpaşa ise puanını 20’ye çıkardı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.