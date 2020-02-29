Konya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 24. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa karşılaşması golsüz eşitlikle bitti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor, evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
Maç öncesinde Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Müsabakanın ilk yarısında, gol pozisyonları yakalayan yeşil-beyazlı ekip, topu filelere gönderemedi. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 0-0
İkinci yarıda da karşılıklı atakların olduğu müsabakada gol sesi çıkmayınca, Konya’da puanlar paylaşıldı.
Puanını 22’ye çıkaran Konyaspor, ligde oynadığı 6. karşılaşmada da galip gelemedi. Yeşil beyazlı ekip en son 18. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda yenerek 3 puan almıştı.
Ligde 7 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Yukatel Denizlispor'u 2-0 yenerek son veren Kasımpaşa ise puanını 20’ye çıkardı.