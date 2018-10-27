Konya'da 3 puan tek golle Başakşehir'in

Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir'e 3 puanı getiren golü 60. dakikada Bajicten geldi. Daha önce Konyaspor'da da forma giyen Bajic, attığı gol sonrası sevinmedi.

Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Atiker Konyaspor ise 13 puanda kaldı.

10. dakikada Jahovic'in pasında topla buluşan Traore'nin sert şutunda, top İrfan Can Kahveci'ye çarparak kornere çıktı.

26. dakikada Bajic'in sol kanattan ortasında, ceza sahası içerisindeki Visca'nın vuruşunda top Diagne'ye çarparak kornere gitti.

28. dakikada Josson'un, konuk ekibin savunmasından dönen topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

35. dakikada Da Costa'nın orta sahadan pasında, Clichy topu Bajic'in önüne indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı üzerine gelen topu kontrol etti.

GOL: 60. dakikada konuk ekip öne geçti. Kerim Frei'nin ceza sahası içerisine pasına hareketlenen Bajic, topu ağlara gönderdi: 0-1.

69. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Yatabare'nin sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

81. dakikada Visca'nın ceza sahası içerisinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.