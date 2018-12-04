Konumları farklı olsa da, hedefler aynı

Beraberlikler takımı haline gelen Küçük Kaymaklı, ikinciliğe gerileyen Yenicami’yi, Pazar günü saat 14:00’te Şht Hüseyin Ruso Stadı’nda konuk edecek

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Lig’de beraberlikler takımı haline gelen Küçük Kaymaklı, son üç maçta 7 puan kaybederek ikinciliğe gerileyen Yenicami’yi, 9 Aralık Pazar günü saat 14:00’te Şht Hüseyin Ruso Stadı’nda konuk edecek.

Küçük Kaymaklı’nın 2, Yenicami’nin beş eksikle çıkacağı derbi maç öncesinde gazetemize açıklamalarda bulunan teknik adamlar, hedeflerinin, galibiyet olduğunu söylediler. Küçük Kaymaklı teknik direktörü Serhat Ertürk ile Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu’nun gazetemize yaptığı açıklamalar şöyle:

ERTÜRK: KAZANMAK İSTİYORUZ

Kaymaklı teknik direktörü Serhat Ertürk “Pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız Yenicami derbisi için hazırlıklaklarımız sürüyor.

Sezon başından bu yana yaşadığımız sakatlıklar bizlere puanlar kaybettirdi. Bello’nun sakatlığı tamamen geçti. Yenicami maçında oynayacak. Ancak Bahadır ve Taner cezalı oldukları için maçta oynayamayacaklar.

Savunma olarak iyiyiz. Ama tek sıkıntımız adaptasyon sorunudur. En kısa zamanda bu sorunumuzu giderip puanlar kazanmayı hedefliyoruz. Yenicami maçı da zor bir maç olacak.

Ancak biz Küçük Kaymaklı taraftarının desteğiyle maçı kazanacağımıza inanıyorum. Bu nedenle de seyircimiz bize destek versin. Tüm taraftarlarmızı stada bekliyoruz. Centilmence bir maç olsun.”

DEVECİOĞLU: KAZANMAYI BİLEN BİR TAKIMIZ

Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu: “Kaymaklı maçına beş eksikle çıkacağız. Fakat bu kadar eksiğimize rağmen Küçük Kaymaklı maçından puan veya puanlar kazanacağımıza inancın tamdır.

Biz son üç haftada 7 puan puan kaybetmemize rağmen, kaybettiğimiz gibi kazanmayı da bilen bir takımız. Emin, Erbay, Oladade, Mehmet Altın ve Salih Güvensoy eksik olan futbolcularımızdır. Ama sahada 11 kişi ile mücadele edeceğiz. Deplasmanda oynayacağımız Küçük Kaymaklı maçından puan ve puanlar ayrıkmak istiyoruz. Rakibimizin de kendi sahasında kazanmak isteyeceği maç güzel bir maç olsun. Kazanan taraf biz olalım.”