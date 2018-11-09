Komşular sahada buluşacaklar

Ezeli rakipler Yeni Boğaziçi ile Mormenekşe, bugün Osman Ergün Mehmet Stadı’nda derbide kozlarını paylaşacaklar. Zorlu maç öncesinde camiaların önemli isimleri dostluk çağrısında bulunuyorlar

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Birinci Lig’de 8. haftada ezeli rakipler, Yeni Boğaziçi ile Mormenekşe, 10 Kasım Cumartesi, Saat 14:30’da Osman Ergün Mehmet Stadı’nda derbide kozlarını paylaşacaklar.

Yeni Boğaziçi antrenörü İzzet Kaçmaz ile Mormenekşe’nin antrenör futbolcusu Ali İmam, maç öncesinde açıklamalarda bulunurlarken, hedeflerinin 3 puan olduğunu vurguladılar.

Yeni Boğaziçi antrenörü İzzet Kaçmaz: Maçtan galip ayrılmak istiyoruz

“Cumartesi günü evimizde oynayacağımız Mormenekşe maçından üç puanla ayrılmak istiyoruz. Çalışmalarımızı ve planlarımızı galip gelmek için yapıyoruz.

Türkiyeli futbolcumuz Ataberk’in omzundaki sakatlığı sürüyor. Ancak biz maçtan güzel futbol oynayarak galip ayrılmak istiyoruz. Komşu köyümüz Mormenekşe’ye de maçta başarılar dilerim. Fair play çerçevesinde geçecek maçta kazanan taraf biz olalım.

Mormenekşe’nin antrenörü Ali İmam: Seri yakalamak istiyoruz

” Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız Yeni Boğaziçi maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz.

İki takım da ligde iyi futbol oynuyor. Bu nedenle de iki takım da aldıkları sonuçlarla ligde iyi bir konumdadırlar. Biz geçtiğimiz hafta aldığımız galibiyetin daha da anlamlı olması için maçı kazanmayı hedefleyip, seri yakalamak istiyoruz.

Fair play çerçevesinde oynanan, centilmence başlayıp, centilmence sona eren, kaybedenin kazananı tebrik edeceği bir maç olsun.”